devenir pilote de ligne aux USA

Bonjour,

je me présente, je m'appelle Clément Charlemagne, je suis en classe de 1ere S, j'ai obtenu mon brevet d'initiation à l'aéronautique avec mention très bien et mon plus grand rêve serait de devenir pilote de ligne aux États Unis.

D'où le nom de ce nouveau sujet, je sais que cette question est posé très souvent mais toujours pour les gens qui ont déjà un travail et des sous de cotés, ce qui n'est pas le cas des étudiants comme moi ...

Alors auriez vous des idées ou des conseils pour les étudiants qui rêvent de partir de l'autre coté de l'Atlantique ?

Merci de votre aide