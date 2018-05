Par où commencer...

Bonjour,



Je suis la Maman d'un jeune ado de 15 ans. Il est en 3ème.

Son rêve: devenir pilote

Son problème: ses résultats scolaires



Alors voilà, nous avions pensé à lui faire faire un BAC Pro maintenance aéronautique pour qu'il murisse un peu et qu'il sache un peu plus ce qu'il veut faire mais il ne veut pas en entendre parler. Il veut être PILOTE!

Donc je vous écris pour savoir comment vous avez fait? Y-a t'il des pilotes ici qui n'avaient pas de bons résultats et qui ont atteints leur rêve de piloter quand même?

Y-a t'il des écoles (privées) qui permettent de faire en meme temps des "petites" etudes et de passer un PPL? En France ou ailleurs dans le monde?



Ou alors dois-je me contenter de lui dire que malheureusement il ne pourra jamais faire ce qu'il souhaite parce que ça ne marche pas à l'école :-(

Qu'en pensez-vous?



S'il vous plait partager votre experience avec nous!!!



Merci!

Anne