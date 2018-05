Salut à tous, je suis actuellement en T° STI2D-EE, eeettt je suis accepté pour l'année prochaine en BTS Aéronautique à Meylan !

Je voulais savoir si par chance il y aurait d'anciens élèves sur ce forum qui pourraient me faire éventuellement quelques retours sur la formation (élèves de Meylan ou autre).

Je voulais également savoir si dans cette formation, on "touche" aux avions, dans le sens où on y est au contact et si à la suite de ce BTS il est possible d'exercer des métiers où l'on est réellement en contact avec l'aviation et pas forcément dans un bureau d'étude à faire uniquement du théorique

Peu d'infos dispo sur Internet à part le programme et 2-3 témoignages dont j'ai déjà fait le tour...



