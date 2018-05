Mécanique en BTS aéronautique

Bonsoir,



Je suis actuellement en première STI2D, et j'ai l'intention de faire un BTS en aéronautique après le bac. Seul problème j'ai vu qu'il y avait de la mécanique et j'ai pas mal de difficulté avec ça même si je trouve ça intéressant. J'aimerais donc savoir s'il y en a beaucoup dans la formation et si le niveau demandé est assez élevé,



Bonne soirée a vous!