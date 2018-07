chaussure ayant une réduction de choc nike

Il n'y a peut-être pas de concept dans le cas où l'air frais va probablement générer des U. Ohydrates. Ou peut-être destiné à ce prix de vente, même si nous pouvons remplacer les gens dès que possible. les facteurs deviennent baskets nike en vente publics.



Pour le moment, laissez-nous savoir pour toute personne qui est dans cet article destiné à beaucoup plus de formes Flyknit des commentaires ci-dessous.



Il n'y a pas si longtemps, Brooks Managing a rapporté ce Levitate, une sorte de chaussure ayant une réduction de choc DNA AMP mise en place par BASF (cette compagnie qui dirige Raise). Alors que la chaussure de course primaire a décidé de ne pas produire de perturbation considérable, ce lévitation de Brooks 3 est généralement finalement dans cet article.



Il devrait être célèbre que le lévitation 3 Brooks est pratiquement équivalente www.lesbasketsrun.com vers l'assemblage primaire; l'article pèse exactement le même (11. 2oz), incorpore un arc moyen / élevé, avec le bas similaire connecté avec 8mm. Même ainsi, cette chaussure de course possède de nombreuses améliorations simples qui en font un chaussures nike running peu plus de courant prévu pour 2018.



Primaire, ce lévitation 3 de Brooks est fourni avec ce protecteur d'Achille; c'est vraiment une mousse tendre de l'ère spatiale qui est certainement bandée de daim synthétique et qui devrait défendre cet Achille. Minute, cette mèche Healthy Knit du cou est en fait une sorte de tendre en plus de tricot élastique pour un assemblage beaucoup plus cohérent. Tout en utilisant le procédé de montage complet, Brooks a également tenu à jour cette apparence de la langue en plus de comprendre très bien tout en utilisant le tricot uppr. Finalement, une sorte de semelle extérieure en caoutchouc Ravenscroft a été réalisée sous la réduction de choc DNA AMP.



Ces améliorations dans cet article peuvent ne pas être grandes, bien que dans le cas où vous avez à l'esprit un savoir-faire de plus en plus manipulé, baskets nike pas cher compacté, en plus de régner en pratique par rapport à ce que Raise livre exactement dans Brooks Levitate Effectiveness Examiner de Remote Dover.



Ce lévitation Brooks 3 se vend au même prix que les 150 $ pour la première fois et il est aussi actuellement disponible sur Eastbay.com en taille féminine. (Attendez-vous à la taille des hommes dans les prochaines semaines). Le Levit Brooks original est maintenant en vente au prix de 120 $ chez Eastbay, ce qui en fait une option bien meilleure pour votre argent. Pensez à votre pied - 1/4 des os et des articulations de tout votre corps sont dans vos pieds et vos chevilles . Et vous avez plus de terminaisons nerveuses dans vos semelles que n'importe où mais vos doigts et vos lèvres ..