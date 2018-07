Réorientation après un BTS Commerce international

Bonjour,



J'ai 21 ans et je suis actuellement titulaire d'un BTS commerce international, je souhaite me réorienter dans le domaine de l'aéronautique, plus particulièrement dans la mécanique aéronautique.



Pouvez-vous m'aider à trouver une formation ou m'indiquer quelles démarches à suivre ?



Merci d'avance pour votre aide



bien cordialement,