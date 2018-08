Recherche contrat Apprentie Ingénieur systèmes embarqués

Bonjour !



J'ai 24 ans et je serai étudiante à l'IMA de Bordeaux à la rentée de septembre 2018.

Je recherche un contrat en apprentissage afin d’allier ma passion à mes études.



L'apprentissage est une très bonne expérience qui m'a permit d'échanger des idées, des problèmes et des connaissances techniques avec mes collègues lorsque j'étais en licence. C'est pourquoi je cherche à renouveler cette expérience durant toute la durée de mon Master (Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports parcours Systèmes Embarqués).



Je suis attirée par l'environnement aéronautique, météorologie et l’astronomie.

Je suis quelqu'un de passionné, qui aime le challenge, la diversité des taches que j'entreprends et qui apprécie le travail en équipe.

Que représente l'alternance selon moi ? Trois maitres mots: échanges, expériences et découvertes.

Ces dernières années de mon cursus seront déterminantes, c'est pourquoi je tiens à les réaliser par la voie de l'apprentissage afin d'avoir un maximum de connaissances pour devenir Ingénieur en systèmes embarqués.



En ce sens,j'ai pris la décision de partir un an en formation à la langue anglaise en Angleterre après ma licence en sachant que l'Anglais serait primordial dans mon futur métier. Je parle donc l'Anglais couramment.



Si vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas à me contacter !



Bien à vous,

Camille