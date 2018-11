Emploi aéro+élec

Bonjour,

Je suis actuellement étudiant en 1ere année en filière électrique à l'ENSEEIHT ( école d'ingénieur sur Toulouse).

Je suis passionné depuis tout jeune par l'aéronautique et tout ce qui vole, c'est pourquoi j'avais le rêve de devenir pilote mais je dépassais la tolérance ophtalmologique du test médical. J'ai donc malheureusement abandonné ce rêve mais je veux pratiquer un métier qui s'en rapproche le plus possible sans cette contrainte médical.

Je me suis donc dirigé vers ces études en ingénierie électrique.



Avez-vous des idées de métier qui se rapproche de pilote et qui allie électricité de puissance ? J'ai pensé aux essais en vol sur le test de systèmes électriques



Qu'en pensez-vous ?



Merci de votre réponse !