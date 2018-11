Pilote de ligne Canada, choix d'école

Bonjour,

Je suis un jeune de 19 ans venant du Maroc ayant eu son baccalauréat et voulant suivre une formation dans le but final de devenir pilote de ligne ( au Canada )

Je fais pas mal de recherches et je tombe sur plusieurs écoles au Canada, étant un peu perdu dans toutes mes recherches, je demande l'aide de personnes qui pourraient s'y connaître mieux que moi afin de m'éclairer sur plusieurs questions que je me pose...

Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider à réaliser mon choix de carrière...