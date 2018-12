Airways College // OFFICIEL

Bienvenue sur le topic officiel de Airways College.

Nous sommes une école de formation de pilote de ligne.



Fort de plus de 30 ans d'expérience avec plus de 4000 pilotes formés.

Nos moyens :

- 3 campus en France : Agen, Nîmes et Cholet.

- Plus de 20 instructeurs

- 14 avions (DA42 G1000, TB9, DV20, PA28..)

- Notre propre atelier de maintenance (5 mécaniciens)

- 3 simulateurs



Nos formations :

- La formation "AIR" qui se passe totalement en France et qui à une durée d’approximativement 21 mois.

- La formation "UP" dont les 6 premiers mois se passent en Floride puis en France.

- La formation modulaire adapté à votre rythme et profil.



N'hésitez pas à nous poser des questions,

visiter notre site internet : https://www.airways-college.fr

ou prendre contact via notre formulaire en ligne : https://www.airways-college.fr/bonjour/



Toute l'équipe Airways