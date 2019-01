comment ce reconvertir dans la mécanique aerienne

bonjour,

je me présente, j'ai 29 ans, titulaire d'un BTS paysagiste et je suis pilote privé depuis 2 ans (ppl).

je souhaite me reconvertir dans la mécanique aérienne et plus précisément dans l'aviation général et légère (avion de club et privé à piston). A mon age je me tournerais vers un reconversion en contrat de professionnalisation si possible dans le Rhône-Alpes Auvergne si possible.



je me suis renseigner sur internet et par les personnes de mon aéroclub (mais pas beaucoup de renseignement), c'est pour cela que je demande votre aide. Il en ressort 3 options mais la qu'elle choisir:



- licence A2 et B1.2= maintenance aéronef moteur piston

- Bac pro Aviation Générale

- Licence B3= aviation légère



merci d'avance de votre aide!!!



bonne journée a tous.