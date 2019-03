B.I.A - Comment s'y prendre et par ou commencer ?

Bonsoir ,

Étant un jeune intéressé par le pilotage d'avion depuis quelques années , je souhaiterais commencer les premières études dans le pilotage ( plutôt théorie pour débuter ) et j'ai remarqué qu'on avait la possibilité de passer un examen nommé B.I.A ( Brevet D'initiation en Aéronautique ) à l'age de 13 ans , pour connaitre les bases de l'aéronautique , la météorologie , l'histoire de l'aviation , la navigation , sécurité , réglementation etc..

et je souhaiterais le passer cette année ! Pour se faire j'ai acheté un livre regroupant les révision pour cet examen , trouvé des cours écrits sur le net... Mais je ne sais point par ou commencer ! Donc à l'instant j'ai trouvé ce forum , et j'ai pesé que quelqu'un ici pourrait m'aider ...



Bonne Soirée