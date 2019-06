Expérience Licence B1.2 ou B3

Bonjour,



Est ce que participer en tant que bénévole à l'entretien des avions d'un aéroclub (50h, 100H, changement d'éléments, etc...) peut compter comme expérience pour l'obtention des licences B1.2 ou B3 ?

J'ai vu qu'il existait des modèles de log pour consigner cette expérience et que chaque tâche doit être signée par le "performer", qui est-ce ? Faut il que le mecanicien licencé le signe ?



Je suis bien conscient qu'en faisant des 50h/100H de temps en temps... ça va être infini pour avoir l’expérience nécessaire, mais si ça c'est possible, j'aimerai commencer dès maintenant à la conserver un peu cette experience...



Merci



Geoffroy