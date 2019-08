besoin de renseignements à propos du métier d'agent de trafic

bonjour,

Je suis actuellement en terminal sicentifique. Etant un grand passionné d'aviation, je rêvais de devenir pilote de ligne, puis, j'ai découvert un autre métier qui correspondrait parfaitement à mes attentes: agent de trafic. J'ai actuellement de bons résultats. Après le lycée, je vais faire un DUT logistique et transport me permettant d'avoir un bac+2 et qui me permetterait d'incorporer la formation IATA (utile pour le métier d'agent de trafic d'après ce que j'ai lu).

Je me suis beaucoup renseigné à propos de ce metier (les attentes, les multitudes de formations...etc). J'aimerais que quelqu'un puisse me témoigner ce métier et me conseiller une formation . J'aimerais également savoir comment se passe le recrutement après la formation ,si l'on est affecté à une plateforme aéroportuaire, ou à une compagnie aérienne. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.



cordialement