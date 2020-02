agent de trafic débutant (stagiaire) : quel conseils auriez-vous à me donner ?

Bonjour à tous et à toutes,





Je vous écris de nouveau car d'ici à fin février je vais exercer en tant qu'agent de trafic (stagiaire), sur un des plus grands aéroports français, n'ayant jamais exercer ce métier auparavant, j'aimerais que vous me donniez des conseils afin que mon stage me soit bénéfique, et que j'arrive rapidement à acquérir un certain rythme de travail (efficacité notamment).



Si vous hésitez à vous 'lancer" voici quelques questionnements que j'ai en tête :





- Vous êtes (ou avez été), agent de trafic, comment organisez vous votre travail afin de respecter au mieux la contrainte horaire (avez vous des "astuces" pour gagnez en efficacité), et donc de ne pas retarder le départ de l'avion ?



- Je vais avoir à ma disposition le fameux Talkie, pourriez-vous rapidement m'en expliquer le fonctionnement, ce qu'il faut faire avec cet outil (mais aussi ne pas faire !) ?



- En matière d'horaire dans l'aéronautique, "arriver à l'heure c'est arriver en retard", aussi, si l'on me demande d'arriver pour 8h au service trafic, à quel heure dois-je être garer sur le parking de l'aéroport ?





Je vous remercie par avance pour vos conseils !