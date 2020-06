Pilote de ligne en passant par une voie pro

Bonjour à tous

Je m’explique

Je suis en 3ème et on m’oriente en voie professionnel et j’ai aucune idée de la voie pro sachant que je veut devenir pilote de ligne plus tard

j’ai quelques questions

Peut t-on être pilote de ligne (avion) en voie pro si oui laquelle des filières prendre

Quel bac prendre

Merci