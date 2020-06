Bonjour à toutes et à tous.

Je me rapproche de vous pour avoir des infos.

J ai une Licence B1-1 en cours de validité.

L actualité et la crise font que je vais être licencié de mon entreprise (Grand sous traitant d Airbus).

Afin de rebondir, j ai pour projet de faire la maintenance sur des avions dont la MTOW < à 2t.



J ai contacté l osac, et afin d'obtenir la licence B1-3 ils me disent qu il faut passer le module 12 de la part 66...et 6 mois d expérience en UEA

Je pense plutôt qu il me faut le module 16 (moteurs a pistons) ? Qu en pensez vous ?.

Et ensuite, comment puis je passer ce module? Est ce possible en candidat libre? Ou faut il s inscrire?... Bref rien n est clair et mis à part des pubs pour des écoles avec formation ab initio, je ne trouve pas grand chose.

Si quelqu'un pouvait m éclairer...

Au plaisir de vous lire

Gilles