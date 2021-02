Une prépa est-elle forcément nécessaire ?

Bonjour,



Je voudrais faire l'ENAC pour devenir pilote, mais passer par l'EPL/S me fait peur. C'est pourquoi je voudrais faire l'EPL/U. Sur son site, l'ENAC explique qu'il faut posséder 120 crédits européens, la PPL et l'ATPL théorique. Donc, est-ce possible de rentrer à l'ENAC avec un BTS/DUT par cette voie ?