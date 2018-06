formation autodidacte pour PL

salut à toutes et tous.

je souhaiterai que l'on me guide sur un point precis, en effet je voudrais une ecole type FTO qui me prenne en charge du PPL... jusqu'à l'ATPL !!!!

en existe-t-il ??

si oui lesquelles ??(en région parisienne qui plus est )

cette formation intégrée me permettra de convaincre différents organismes financiers du suivi et a fortiori du sérieux de mon projet voilà !!!

UN GRAND MERCIIII D'AVANCE