Bienvenue sur la nouvelle version d'AeroWeb !

Curufinwe

Bonjour à tous.

Comme vous l'avez surement remarqué, voici la nouvelle version d'aeroweb-fr.net. Vous ne vous êtes pas trompé de maison ... Nous l'avons repeinte, réaménagée et nous avons même ajouté des meubles et de la décoration!

Nous espérons que le nouveau système d'onglets va vous satisfaire et que la page d'accueil vous apparaitra complète sans être confuse. Nous avons longtemps travaillé sur cette nouvelle version. Elle n'est surement pas parfaite mais elle est telle que nous aurions aimé l'avoir et conforme à nos critères de qualité.

C'est un site tout neuf que nous avons là, donc il est possible que vous trouviez ci et là des problèmes ou des bugs; je vous invite à nous les communiquer pour que nous puissions les corriger sans tarder!

Au nom de l'équipe, je vous souhaite donc la bienvenue sur aeroweb-fr.net nouvelle génération et j'espère que vous apprécierez cette nouvelle version autant que nous avons aimé travailler dessus!

Bonne navigation,



David B. rédacteur en chef d'aeroweb-fr.net

Vincent

J'en profite pour vous signaler qu'un petit bug s'est glissé sur le forum : la gestion des messages lus et non lus rencontre quelques problèmes, nous essayons de corriger cela au plus vite.



Si vous constatez le moindre bug ou chose qui ne devrait pas fonctionner comme ça, n'hésitez pas à nous les remonter via le formulaire de contact ou ici-même

arycvvm

La nouvelle version est très agréable!

Pour les bug je n'ai pas encore eu le temps de naviguer pleinement dans le site, mais super pour l'instant!

lequebecois

Salut Vincent, j'ai essayé de cliquer sur la fonction "Citer" dans le bas des messages et ça ne fonctionne pas.



Merci



P.S. J'adore la nouvelle version. C'est très convivial. (Dernière édition le 31 mars 2009 20:58)

Vincent

lequebecois a écrit : Salut Vincent, j'ai essayé de cliquer sur la fonction "Citer" dans le bas des messages et ça ne fonctionne pas.



Merci



P.S. J'adore la nouvelle version. C'est très convivial. Le bouton "Citer" a un comportement différent de celui de l'ancienne version : au clic sur ce bouton, le champ du formulaire d'ajout d'une réponse est automatiquement pré-rempli par le message sélectionné. Ca répond à ta question ? (Dernière édition le 1 avril 2009 08:43)

Vector

Bonjour à tous les admins et félicitation pour tout le travail et le résultat.

Pour ma part, j'ai trouvé un autre bug : pour passer à la page suivante quand on clique sur la page désirée, par exemple 2, on obtient une Erreur 404. Je l'ai constaté dans le forum McDonnell-Douglas, mais ça doit être général.

Vector

Vector

Bonjour !



Félicitations pour ce nouvel habillage simpathique, on se sent un peux perdu au début mais maintenant ça va mieux.



J'ai remarquer que les images maintenant sont directement visible et c'est très bien comme ça.



Pour les images il semble qu'il y a un probleme car je n'arrive plus à obtenir 'Voir l'image', j'ai dû le tapper au clavier ...



La nouvelle touche 'aperçu' pour nous permettre de voir notre message est très bien aussi, ça fait un forum aux normes quoi ! Lol !



Je tappe 'Lol' parceque je ne vois plus les 'smilies'.



Pour Lequebecois, votre avatar du C-series est magnifique j'aime beaucoup !



Vincent, votre avatar est le style 'pop art' c'est bien ça ?



Curufinwe, vous passer de l'A380 à l'ATR ...

Que s'est-il passer ?



Bonne continuation à toute l'équipe d'aeroweb-fr

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 1 avril 2009 00:27

Vincent a écrit : lequebecois a écrit : Salut Vincent, j'ai essayé de cliquer sur la fonction "Citer" dans le bas des messages et ça ne fonctionne pas.



Merci



P.S. J'adore la nouvelle version. C'est très convivial. Le bouton "Citer" a un comportement différent de celui de l'ancienne version : au clic sur ce bouton, le champ du formulaire d'ajout d'une réponse est automatiquement pré-rempli par le message sélectionné. Ca répond à ta question ? Oui merci

check-list

Un autre souci.



Il est possible d'editer un message pour le corriger.



Une fois corrigeé il semble impossible de le corriger encore

parcequ'il semble ressortir le message d'avant.



merci.

btu66

Bonjours à tous. Beau Travail.



Par contre pas de smilies et surtout pas de marquages de messages non lus, donc difficile de suivre le forum. Peut-être mon grand âge qui me joue des tours.

Également , je ne réussis pas à vider ma messagerie.



Merci. btu66 (Dernière édition le 1 avril 2009 08:38)

Vincent

Vector a écrit : Bonjour à tous les admins et félicitation pour tout le travail et le résultat.

Pour ma part, j'ai trouvé un autre bug : pour passer à la page suivante quand on clique sur la page désirée, par exemple 2, on obtient une Erreur 404. Je l'ai constaté dans le forum McDonnell-Douglas, mais ça doit être général.

Vector C'est corrigé, merci.



check-list a écrit : Bonjour !

Pour les images il semble qu'il y a un probleme car je n'arrive plus à obtenir 'Voir l'image', j'ai dû le tapper au clavier ...

Je tappe 'Lol' parceque je ne vois plus les 'smilies'.



Vincent, votre avatar est le style 'pop art' c'est bien ça ? Pour le tag "image", il y a un bouton juste au dessus du formulaire d'ajout d'un nouveau message (nécessite que JavaScript soit activé sur votre navigateur). Cela fonctionne-t-il correctement chez vous ?



Pour les smileys, c'est un oubli, ils sont fonctionnels si vous les saisissez mais ne sont pas proposés, je corrige ça



Mon avatar est bien dans le style pop-art



btu66 a écrit : Par contre pas de smilies et surtout pas de marquages de messages non lus, donc difficile de suivre le forum. Peut-être mon grand âge qui me joue des tours.

Également , je ne réussis pas à vider ma messagerie. Pour les smileys, j'ai répondu ci-dessus.



Pour les messages non lus, il y a effectivement un petit bug, nous sommes au courant. J'essaie de corriger ça au plus vite, en attendant fiez-vous à la date du dernier message (voir colonne de droite sur l'accueil et la liste des catégories).



Pour la messagerie, comme avant, il n'est pas possible de supprimer une discussion et ça ne sera pas proposé.



check-list a écrit : Il est possible d'editer un message pour le corriger.



Une fois corrigeé il semble impossible de le corriger encore

parcequ'il semble ressortir le message d'avant. Je n'arrive pas à reproduire le bug. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faîtes et ce que vous constatez d'anormal ?

btu66

Vincent: Merci pour la prompte réponse.

check-list

Vincent a écrit : Pour le tag "image", il y a un bouton juste au dessus du formulaire d'ajout d'un nouveau message (nécessite que JavaScript soit activé sur votre navigateur). Cela fonctionne-t-il correctement chez vous ? Salut Vincent,



Non il me semble qu'il ne fonctionne pas.



Comment puis-je activer 'JavaScript' pour que ça fonctionne correctement svp ?



Merci d'avance.



A bientôt ! (Dernière édition le 2 avril 2009 02:51)

Vincent

check-list a écrit : Vincent a écrit : Pour le tag "image", il y a un bouton juste au dessus du formulaire d'ajout d'un nouveau message (nécessite que JavaScript soit activé sur votre navigateur). Cela fonctionne-t-il correctement chez vous ? Salut Vincent,



Non il me semble qu'il ne fonctionne pas.



Comment puis-je activer 'JavaScript' pour que ça fonctionne correctement svp ? http://www.google.com/support/websearch ... swer=23852



Ca m'étonnerait que Javascript ne soit pas déjà activé sur votre navigateur sinon une partie des fonctionnalités du site ne vous seraient pas accessibles.



Vérifiez si vous voyez bien apparaître les boutons au dessus du champ d'ajout de réponse, comme sur la capture suivante (si les boutons au dessus du champ sont visibles c'est que Javascript est activé) :

Voir l'image



Pour ajouter une image, il suffit de cliquer sur le bouton sélectionné en rouge, de préciser l'emplacement de l'image et de valider. L'image sera ensuite visible dans votre message. (Dernière édition le 2 avril 2009 08:53)

btu66

