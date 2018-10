Maintenance d'AeroWeb ce soir à partir de 17h

Bonjour,



Afin de faire face à une croissance importante de notre trafic et de pouvoir vous accueillir toujours plus nombreux et dans les meilleures conditions possibles, AeroWeb fera l'objet d'une maintenance ce soir, à partir de 17h.



La maintenant devrait durer quelques heures, l'accès au site devrait être pleinement opérationnel dans la soirée.



Merci pour votre compréhension.

Vincent (Dernière édition le 19 février 2010 14:19)

Vincent - AeroWeb-fr.net