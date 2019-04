Vous avez dit boites noires ?

Comme à chaque fois toute cette ènergie dépensée ainsi que les fortunes pour retrouver des boîtes noires en mer.

Et pourtant une technique vieille de plus de 70 ans nous permettrait l'éjection des boîtes après l'amerrissage.

Le système ne nécessiterait aucune énergie. Je l'ai utilisé plus de trente ans. Ce n'est pas une élucubration de Géo trouve tout. J'ai une solide formation dans les domaines de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique.

Qu'en pensez vous ?

Concernant les enregistrements j'aimerais savoir pourquoi utilise_t'on ces techniques d'un autre âge. nous disposons de sondes pouvant "Logger " plus de 18 mois et supportant des températures de plus de 150 ° C.

En plus ces sondes sont ultra-lègéres.

Il y aurait aussi la possibilité d'être en "Wireless" Aucune connexion.

Qu'en pensez vous ? (Dernière édition le 18 juin 2016 21:39)