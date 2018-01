Vds ROTAX 912 ULS 100HP , année 2013, 00h

Vends moteur ROTAX 912 ULS neuf, jamais monté, 00h d'origine, année 2013, vendu au complet avec livret de bord, echappement inox , bâche à huile, radiateur à eau , pompes à essence et calculateurs, faisceau électrique, etc ...

plus les durites essence, eau et huile.

prix: 8500€

merci de me contacter par mail pour photos, numéro de serie et autres détails: france.occaze@gmail.com

tel whatsapp: +33644685369