Aider moi à devenir pilote

Bonjour

Je m'adresse à vous passionnez d'aéronautique pour vous expliquer mon problème et vous demander votre aide j'espère que vous serez compréhensif et généreux.

Bonjour a tous,

je m'appelle Côme, j'ai 15 ans et je rêve de devenir pilote, pour cela j'ai passer le BIA ( brevet d'initiation aéronautique ) et après un an d'apprentissage je l'ai obtenu avec mention très bien. Mais pour pouvoir piloter, je dois passer le PPL (brevet de pilote) que je n'ai pas moyen de financer seul (car il coûte 9500€ dans l'aéroclub ou je me suis renseigner). Je demande donc votre aide afin de réaliser mon rêve ! Merci d'avance.

https://www.leetchi.com//fr/Cagnotte/29112704/73d28d34

PS:

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte.(lien ci-dessus)

Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés

Merci à tous