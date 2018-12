Oups petit bug !

A VENDRE: SKY RANGER - 7200€



En bon état / Posté le: 11/12/2018;

OFFRE PROMO DE NOEL

ULM Sky ranger 2001 avec moteur 582 culasse bleue, tous les papiers à jours et en bon état de vol.

Équipé avec parachute de secours pneumatique.

Cellule 1070h et moteur 400 heures.

Visible sur Albi. Contact & plus de photos sur: https://ulmavendre.fr/annonces/multiaxe ... /skyranger



