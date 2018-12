Bonjour tout le monde ! 8-)

Voici une nouvelle annonce que vous pouvez retrouver sur https://ulmavendre.fr



Autogire ULM Magni M22

Moteur Rotax 914

Année 2008 - 640 heures (évolutif)

Révision des 600 heures effectuée par Rotavia (valeur 2000 euros).

tbe, jamais accidenté, vole parfaitement.

radio 25khz. Pas de transpondeur.

Papiers en règle. 2ème propriétaire.

Carnet de suivi détaillé depuis origine

Formation possible.



Disponible de suite. Contact et plus de photos sur : https://ulmavendre.fr/annonces/autogires/80/magni/m22



