Bonjour!

Encore un super ULM a retrouver sur https://ulmavendre.fr



Rans s9 de 2003 .85 heures de vol 18900€

État irréprochable moteur 583 je bien 583 100 ce avec pot accordé pour 194 kgs donc un coup de pied au cul au décollage. Hélice neuform.parachute radio Icom 8/33.

Transpondeur AC casque David Clarck palette d’ailleron . Alti.Vario.Bille dos et ventre .G mètre +6 -3 certifie au usa.Temperature échappements et culasse.

compte tours 2 pompes à essence siège cuir.Harnais 5 points + ventrale

croisiere 170 km/h Conso moyenne 20 l en évolution musclée.Carbu à membrane donc vol dos en continu

2 fois 35 litres +6 pour le vol dos

machine très belle et très saine pour une voltige économique

visible à Guiscriff LFES Contact et photos sur: https://ulmavendre.fr/annonces/multiaxes/88/rans/s9



Voir l'image