Bonjour tout le monde 8-)

Je partage avec vous cette nouvelle annonce publiée sur https://ulmavendre.fr



En bon état / Posté le: 30/10/2018;

Ulm pendulaire combo FC de mars 2007 totalisant 850 heures , moteur rotax 912s ( moteur à jour révision toutes les 50 heures au lieu des 100 heures préconisé.

Hélice carbone DUC flash2 , cône d'hélice carbone , parachute de secours pyrotechnique BRS, ( réviser en 2016 par le fabricant ) roues freinées, strob, trim électrique , avionic , MGL, alti badin, rpm moteur, niveau d'huile, niveau carburant et compas, radio atr500, 2 casques lynx avionics avec headset ( tres bonne émission et réception, deux sacoches sout, sous le pilote et une grande poche dans le dos du pilote pour le passager, réservoir de 70 litres .

Aile dynamic 450 à révisé ( d'ou le faible prix de l'ulm ) l'appareil est visible sur l'aérodrome de Roclincourt (LFQD) dans le 62 à proximité immédiate d'Arras. Contact & photos ici: https://ulmavendre.fr/annonces/pendulai ... ta/combofc



Voir l'image