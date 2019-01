Bonjour tout le monde.

Voici un nouvel ULM



Vends ULM Wallaby 5000€



HEURES DE VOLS: 1100 HEURES

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2005

VITESSE MAXI: 130 KM/H



Equipement standard + radio, GPS

Moteur Rotax 503 hélice Duc

Equipement standard + radio, GPS

Moteur Rotax 503 hélice Duc

Petite machine sympa, légère et vive bref un vrai ULM...volez dans un ULM composite pour le prix d'un tube et toile.



