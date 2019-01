Bonjour tout le monde



ULM FK9 de 2004. Second propriétaire.

Moteur Rotax 912 ULS 100 cv. Croise à 180 kmh en régime de croisière 4800 rpm, conso 12 L/h.

Entretien suivi par professionnel formé au CNFTE, factures à l'appui. Carnet d'entretien et carnet de vol depuis le début.

Instrumentation complète analogique. Jantes et Freins Beringer avec pneus Michelin Air neufs. Parachute BRS. Hélice DUC Swirl Iconel. Réservoir 60L. Doubles commandes, ailes démontable pour le transport.

Machine en parfait état de vol, aucun frais à prévoir, fiable, pilotage facile, finesse max 14. Elle vole d'ailleurs très régulièrement, toujours abritée dans hangar, jouissant d'une excellente réputation sur l'île. Jamais accidentée, jamais d'écolage.

Essai en vol possible, basée à Cambaie , la Réunion (possibilité de récupérer la place de hangar). Envoi Métropole envisageable à vos frais. Contact & plus d'infos sur: https://ulmavendre.fr/type/multiaxes/112/b+f/fk9

