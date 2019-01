Bonjour tout le monde 8-)

Je partage avec vous une annonce pour un magnifique multiaxes !



Vends Sparviero SP10 PROMECC de 2010:

Excellent appareil de voyage, performant et fiable. Avec ses deux réservoirs d'ailes, il vous assurera de nombreuses heures de navigation sans refiouler.

Entretenu avec soin, je dispose de tout son suivi et un nombre important de photo concernant les modifications apportées.



Moteur Rotax 100cv et cellule 575H

Echangeur thermique eau/huile MOCAL et vanne 3 voies

Durite huile et liquide de refroidissement inox

2 réservoirs d’ailes de 45l chacun et 1 nourrice de 10l

EMSIS KANARDIA

Parachute (à réviser)

Radio neuve ATRS 8,33 et transpondeur mode S

Hélice DUC SWIRL

Support IPAD

2 casques dont 1 ANR

Chauffage cabine

Strobes LED

Palonniers réglables

Volets électriques

Boite à air avec réchauffe carbu

… Contact & plus d'informations sur: https://ulmavendre.fr/type/multiaxes/12 ... /sparviero



