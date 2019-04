Simulateur biplace

Mise en vente de deux simulateurs de vol pour le loisir ou la formation FNPT1 ou 2 possible. avec notice et carte informatique de gestion. Réalisé en tubulure aluminium aux normes aéro. 2 cabines mises en vente.



1 / Cabine avec tableau de bord avec instruments analogiques. Instruments à finir de connecter (10 heures de montage maxi) avec notice et carte informatique de gestion, et commandes de vol. ALMS, valeur d'achat 16.800 € équipée de son écran concave pour projecteurs auto porté de 3 m x 1.10. Prix demandé 6500 €



2 / Cabine nue sans instruments mais équipée des commandes de vol, ALMS, valeur d'achat 8000 € équipée de son écran concave auto porté pour projecteurs de 3 m x 1.10. Prix demandé 3500 €



Les deux cabines sont conçues pour être montées sur un système full motion.



A venir chercher sur place. Etat neuf.



Vidéos et autres photos sur demande