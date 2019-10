Aéroclub basé LFPE cherche adhérents

Bonjour,

L'Association Aéronautique Marcel Laurent (AAML), un aéroclub basé à Meaux-Esbly LFPE, près de Paris, exploite deux SOCATA : un TB9 Tampico pour l'instruction, un TB20 Trinidad pour les voyages (équipé IFR).

Ces deux machines sont très disponibles côté planning, et afin de les exploiter au mieux et d'optimiser leur plan de charge, nous cherchons à augmenter le nombre de nos adhérents.

Venez-nous rejoindre si vous souhaitez voler avec nous et vous faire lâcher sur ces machines. La plateforme est agréable et peu encombrée par rapports aux autres plateformes de la région parisienne.



Contacts :

mail : contact@aaml.fr

web : www.aaml.fr

www.aaml.fr

tel : 01 60 04 73 04

Voir l'image