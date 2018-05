Où volez vous?

Auteur Message

pradonb

Membre Inscrit le 06/09/2007

120 messages postés # 16 mai 2008 16:58

Salut à toutes et à tous,



je me permet de créer ce topic pour savoir où volent les membres de ce forum? Ou plutôt sur quel Aérodrome, dans quel Aéroclub?



Perso, je vol à l'aérodrome de Vinon s/ Verdon près de Manosque et d'Aix en Provence. Un lieu très sympa ou il fait beau très souvent!! Donc l'idéal pour faire du planeur



Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 16 mai 2008 17:47

Je volais à l'aeroclub d'Air France à Toussus le Noble mais n'ayant pas trop aimé (trop de membre, ça fait un peu location de voiture : tu viens, tu prends ton avion...)

Maintenant, je vole au Cergy Pontoise Air Club à Cormeilles en vexin-Pontoise.

Super aérodrome, de la radio, 2 pistes en dur, pas loin de Paris, avions les plus modernes, sympa, pas cher, enfin le bonheur !

arycvvm

Membre Inscrit le 10/03/2008

53 messages postés # 16 mai 2008 20:32

Salut!

Moi je vole a l'aérodrome de Saint Martin de Londres (LFNL), qui est le centre régional de vol à voile de montpellier. Les conditions sont idéales et permettent de voler tte l'année.

Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 16 mai 2008 21:19

Ca doit être sympa le vol à voile quand même...

revan

Membre Inscrit le 31/10/2006

547 messages postés # 16 mai 2008 23:11

aeroclub AACM sur l'aerodrome coulommier-voisin en seine et marne à coté de Meaux



http://www.planeur-aacm.net/

pradonb

Membre Inscrit le 06/09/2007

120 messages postés # 22 mai 2008 16:26

Stefair a écrit : Ca doit être sympa le vol à voile quand même... Oui oui tout à fait!! Je confirme! Surtout dans le sud où la météo est super clémente!

hawkerwulf

Membre Inscrit le 20/05/2008

7 messages postés # 22 mai 2008 19:26

slt



moi je vole a l'aeroclub cauchois en normandie en dessus des falaises, a coté des magnifiques falaises d'etretat ambiance chaleureuse, amicale ou il fait bon vivre avec des avions magnifiques et des couts les plus bas possible si un week end vous voulez passez on se faira une joie de vous accueillir



PS: si vous voulez le 7 et 8 juin nous organisons les journées portes-ouvertes, avec vol en dessus des falaises et sauts en parachutes (ambiance superbe!!!) ou vous pouvez venir en avion sous l'autorisation du directeur des vols (VOIR NOTAM ou le numero est indiqué)

arycvvm

Membre Inscrit le 10/03/2008

53 messages postés # 24 mai 2008 10:50

hawkerwulf a écrit : slt



moi je vole a l'aeroclub cauchois en normandie en dessus des falaises, a coté des magnifiques falaises d'etretat ambiance chaleureuse, amicale ou il fait bon vivre avec des avions magnifiques et des couts les plus bas possible si un week end vous voulez passez on se faira une joie de vous accueillir



PS: si vous voulez le 7 et 8 juin nous organisons les journées portes-ouvertes, avec vol en dessus des falaises et sauts en parachutes (ambiance superbe!!!) ou vous pouvez venir en avion sous l'autorisation du directeur des vols (VOIR NOTAM ou le numero est indiqué) Je viendrais bien mais le problème est la distance entre Montpellier et la Normadie

hawkerwulf

Membre Inscrit le 20/05/2008

7 messages postés # 24 mai 2008 12:11

oui c'est sur que sa fait déja un bout

E-P193

Membre Inscrit le 11/07/2008

2 messages postés # 11 juillet 2008 10:18

je vol sur l'aérodrome de saint rambert d'albon c'est un petit club pas loin de valence,l'ambiance est super,les avions vole (ouf)

tous se qui faut pour être heureux quoi...

bleriot

Membre Inscrit le 13/08/2007

53 messages postés # 11 juillet 2008 11:25

Au départ de Vannes, avec pour vols locaux, le golfe du Morbihan, Quiberon, La Trinité, Belle-ile, Hoedic, Houat, La Vilaine qui ne porte pas son nom, c'est pas mal non plus, le tout sur construction amateur, classique ou canard, et de bonnes rencontres, soirées et repas, le tout dans une ambiance aéronautique type armée de l'air, "la chasse B....."

ERJfanatic

Membre Inscrit le 21/09/2008

12 messages postés # 4 octobre 2008 22:34

En ce qui me concerne, je vol à Cuers LFTF.

Et quel plaisir de survoler la cote d'azur en Dr400...

DiciTen

Membre Inscrit le 08/11/2008

9 messages postés # 8 novembre 2008 10:06

Hello



Heyyyy Revan Whats up !?



Beh moi aussi je vole à Coulommiers... J'ai commencé chez les planeurs (AACM).

Puis j'ai migré à l'APAR, aéroclub avion avec de superbes oiseaux : D112, CP1310, DR221, PA11, Zlin 526, Cap10.

Et depuis le début, au Perfect Liberty avec mon cher..... PAPASIERRA !!!



Je vole un peu à Lognes également, Paris-Est, avec les Russes.



Prochainement Chalons Ecury et/ou Vitry le François (plus proche et plus pratique pour voler après le taf !)



Amandine.

falcon42

Membre Inscrit le 23/12/2008

42 messages postés # 6 janvier 2009 21:03

hello

je vole mais c'est pas moi qui conduit

avec mon pere on vole dans un petit aeroclub appelé

"les ailes du merlin" vers la ville de roanne

il y a surtout des U.L.M,c'est rare qu'un avion vienne se poser

falcon42

Membre Inscrit le 23/12/2008

42 messages postés # 7 janvier 2009 18:27