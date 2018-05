vitesse de "sécurite"

Auteur Message

# 3 novembre 2008 18:08

pilotant un zenair CH601 912 de 100 cv,peut on s'éloigner de la vitesse de décrochage (65 km)/h en décollant à 110-120 au lieu de 80km/h comme l'indique le constructeur (raison un passager et 6 noeuds de travers?

De même pour la montée, prendre une vitesse de 145 km/h

# 4 novembre 2008 21:47

Majoré la vitesse de rotation ne me semble pas judicieux.



On majore une vitesse d'approche oui (voir le kVe) mais pas de rotation.

Tu risques vraiment la sortie de piste là .



La vitesse de montée pareil.



De plus 6kt, c'est insuffisant pour apporter une correction, même à l'approche.



# 10 novembre 2008 21:49

merci

Mais si la piste est assez longue pour un ulm,pourquoi pas?

# 13 novembre 2008 00:32

Risque de sortie de piste entre autre.

Un avion ou un ULM sont souvent plus à l'aise en vol qu'au sol



Ça n'apporte rien et te crée des risques.

Alors pourquoi ?



Pour voler longtemps, vole selon le manuel de vol.

# 1 décembre 2008 19:46

J'en rajoute une couche :

au sol les frottements sont extrêmement importants, il est inutile de gaspiller de l'énergie, le mieux est de faire un long palier d'accélération. Puis de monter a la vitesse recommandée par le manuel.

# 1 décembre 2008 22:43

Bonsoir Sbhg,



Décidément vous cherchez les em.... en compliquant ce qui est simple !

Ne cherchez pas plus loin et faites ce que vous disent Piago et Aerospe... ou alors prenez une bonne assurance !



Volez vieux,

Eolien777

# 8 décembre 2008 21:17

La vitesse de décollage n'est pas indiquée dans le manuel de vol du Zenair ,il ni a que la vitesse de montée.

La vitesse de décollage est donnée par l'instructeur (120 km/h): ce qui pose un problème car un concessionnaire affirme que cette vitesse est de 80 km/h (avec un rotax 912 S de 100 cv!)

# 9 décembre 2008 21:06

Marrant, personne n'a parlé du risque d'éclatement des pneus dû à une survitesse au sol...

# 10 décembre 2008 15:44

StephaneAero a écrit : Marrant, personne n'a parlé du risque d'éclatement des pneus dû à une survitesse au sol... Il y a des trucs qui auront explosé avant ...

Tout sur le Zenair



Tout sur le Zenair



# 10 décembre 2008 22:16

la preuve que les pneus n'explosent pas pour rien...

Comme un avion !



Comme un avion !

# 26 février 2010 15:58

De plus quand on vole sur des avions pas très stables au sol style jodel 112 on comprend pourquoi décoller à la vitesse conventionnelle et pas plus est important

# 26 février 2010 16:54

eaglefly a écrit : De plus quand on vole sur des avions pas très stables au sol style jodel 112 on comprend pourquoi décoller à la vitesse conventionnelle et pas plus est important Ca doit être marrant les trains classiques...!

# 27 février 2010 12:00

oui surtout au tout début de la formation avec instructeur, ils se font beaucoup de cheveux blancs ^^

# 27 février 2010 18:46

eaglefly a écrit : oui surtout au tout début de la formation avec instructeur, ils se font beaucoup de cheveux blancs ^^ Instructeur, Fumel, cheveux blancs... oui je vois le genre...

# 28 février 2010 12:06