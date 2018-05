Vol en montagne...

Auteur Message

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 29 novembre 2008 11:15

Salut les aviateurs !



régalez-vous, vous êtes Guillaumet dans la Cordillière des Andes...

...A vous de jouer !



C'est génial non ?...



Bon trip,

Eolien777



ps : il faut bouger le curseur de la souris droite-gauche... le pied pour ceux qui comme moi font de l'aéro-club en plaine... !



Au ras des cîmes !





Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 29 novembre 2008 11:30

Sympa les graphismes ! Bon je vais faire un peu "d'aero-club de plaine" !

Merci Eolien !

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 29 novembre 2008 12:42

Si vous le permettez, il manque une chose essentielle:



Le soleil



Les zones ombragées susceptibles de déterminer où il est, ne sont pas réalistes, et pourtant, elles sont un des facteur clé de l'appréciation de l'aérologie locale.



C'est vrai, c'est joli tout plein!



Ne pas s'amuser "Au ras des cimes" surtout avec 100 ou 150 Ch!

A moins, que la PC puisse vous aider à vous sortir d'un méchant rabattant. (L'air froid descend.)



C'est la même chose, moins critique, en plaine.



Bons vols les amis.



Pas de témérités, c'est un viatique, pour revenir poser!



Il est plus sympathique de se retrouver au bar de l'aéroport qu'au cimetière....



A+

Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 29 novembre 2008 16:36

Sortant à l'instant d'une leçon avec exercices de panne moteur et approches en campagne, comment fait-on si on se retrouve avec une panne au dessus des montagnes ?

A-t-on une chance ? Pourrait-on se poser sur une pente (pas trop inclinée) ?

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 29 novembre 2008 17:33

Oui. Selon la technique d'atterrissage sur glacier qui consiste à remonter la pente avec assez de vitesse, puis, pour "caler" la machine, pied tout à gauche ou à droite pour mettre l'avion au travers de l'axe de la pente pour lui éviter de reculer.

Bien sur, il faut la vitesse (donc ne pas s'amuser au "ras des cîmes) et un "terrain neigeux" qui s'y prête.

La règle du plus 300 mètres-sol prend ici toute son importance de même que de connaitre ou estimer, à chaque phase du vol, la direction et la force du vent.



Prudence les amis!



Sans skis, la théorie se complique. Il faut arriver à voler le plus ras possible et laisser la machine s'enfoncer. La neige étant plus malléable que l'eau (lors d'un amerrissage) les conséquences de l'impact seront moins brutales.

Alexis02

Membre Inscrit le 16/07/2007

483 messages postés # 29 novembre 2008 19:38

D'ailleurs dans ce cas (sans skis), si l'avion à un train rétractable c'est peut être moins dommageable de laissé ce dernier rentré.

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 29 novembre 2008 19:59

Pas certain.

Sur une pente enneigée, un avion train rentré, risque de se comporter comme un "objet glissant sans contrôle possible"



Il serait malheureux, qu'après avoir évité une paroi, bien pris ton "terrain", la glisse incontrôlable de ton aéronef t'envoie droit au pied de la parois que tu viens d'éviter.



A ne souhaiter à personne!

Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 29 novembre 2008 21:35

D'ailleurs en parlant d'atterrissage sans les trains...



http://fr.youtube.com/watch?v=AwDy30W1TfM

Peut-être le connaissez-vous déjà.

Vraiment incroyable ! A noter le calme et la sérénité des PAX/Pilotes lors du débarquement !

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 29 novembre 2008 23:12

Ayant très récemment survolé la Cordillère, je préfère à travers ce jeu imaginer les Anciens cherchant leur route à travers ce dédale de roche, de neige et de glace... accroché à l'hélice de leurs biplans...



Car nous avons de ces montagnes une vision de survol, même si on s'arrange pour arriver assez bas, tout en respectant les altitudes de sécurité.

Les Anciens avaient une vision "vue d'en bas", proche de ce jeu...

Je vous assure que ce ne devait pas être simple tous les jours...



Peut-être y-aura-t-il un jour une version 2 à ce jeu où l'on pourra monter et descendre... Là ce sera vraiment rigolo !



Bonne nuit,

Eolien777

bleriot

Membre Inscrit le 13/08/2007

53 messages postés # 30 novembre 2008 12:26

Comme beaucoup de pilotes de train rentrant, j'avais tendance à rentrer le train immédiatement après le décollage.C'est vrai que "ça fait très pilote de chasse" .

puis un jour en entrainement avec un ancien pilote de chasse ce dernier m'a conseillé d'attendre d'avoir atteint une bonne altitude de sécurité, car en cas de panne moteur en dehors du terrain il est préférable d'avoir le train sorti car il amorti le choc en absorbant pas mal d'énergie.

Depuis, je suis son conseil et ne me précipite plus sur la rentrée du train.

Bonne journée

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 30 novembre 2008 15:07

Bonjour Bleriot,



Le bon choix c'est selon le résultat.



Si le moteur ratatouille, que l'avion train sorti monte moins bien, et que préoccupé par la situation vous accrochez le toit d'une bicoque....



Si vous vous posez sur un champ plat en bout de piste et que train sorti vous roulez jusqu'à taper dans une barrière...



Si vous rentrez le train et que vous bousillez l'avion alors que train sorti vous auriez eu peu ou pas de dégats...



Si vous avez le train sorti qui amortit le choc et vous sauve la peau...



S'il y a de la casse il y en aura toujours pour dire qu'il fallait faire l'inverse :



C'est l'éternel "y'avait qu'à... "Fallait que...!"



C'est là qu'il faut assumer... d'autant que votre choix bien réfléchi sera le bon !



Mais heureusement la panne au décollage est tellement rare...



Bons vols,

Eolien777

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 30 novembre 2008 17:25

Cela ressemble à une sentence de celui qui cherche avec des "si" à mettre l'aviation en bouteille...



1- Puisqu'il y a une bicoque en bout de piste (qui ne devrait pas y être. Obstacle des 15 mètres?) j'en tiens compte "plein gaz frein serrés" avec présence d'esprit de virer à gauche ou à droite en cas de difficultés pour prendre le meilleur dégagement/posé le plus sur.



2- Mieu vaut se taper une barrière que de décrocher.



3- Train rentré ou sorti, l'important est de ne pas décrocher et de "poser" l'avion dans l'axe de la trajectoire. Pas de faire des figures à ras les paquerettes.

Une aile est nettement plus longue que les jambes du train.



4- Chaque terrain a ses particularités. Bien les connaitre avant de s'élancer.



5- A priori, c'est l'assurance qui casquera. Elle préfèrera certainement payer un avion plutôt que la capital de votre assurance-vie. Ce n'est pas une raison pour ne pas soigner le matériel et votre petite personne en cas de blessures.



6- Il ne faut assumer une casse. Il faut absolument l'éviter: Préparation, contrôle de la machine, point fixe, aérologie au niveau du sol, connaissance de l'environnement, connaissance de son état et de sa capacité à entreprendre le vol, et avec un grand respect de la 3ème dimension.



7- N'oubliez jamais l'analogie que l'aviation a avec la plongée.



Ivresse des profondeurs et ivresse des airs!



Bons vols!

Soyez prudents!



eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 30 novembre 2008 17:54

Nago vous décrivez le zéro accident... Hélas... il y a tout le reste...



Dans cette histoire de "rentrée du train", comme pour toutes décisions d'un pilote qualifié, à chacun faire ce qu'il lui plaira en fonction des circonstances puisque c'est lui qui paiera la facture !

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 30 novembre 2008 18:36

Non, j'essaie de "donner" quelques conseils pour qu'il ne se produise pas (l'accident) et comment faire au mieux si il se produit.

Nuance.

(relisez bleriot!)

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 30 novembre 2008 20:14