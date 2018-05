quelle est le meilleure avion du monde

_________________ If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future. Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

J'approuve à 150% le choix du Spitfire comme avion militaire à hélices.Cet avion est la beauté et la performance incarnées. Même l'orgueilleux P51 Mustang ne peut rivaliser avec la pureté de ses lignes.



J'ai aussi une certaine admiration teintée de nostalgie pour les "F100 Super Sabre", "F105 Thunderchief" et Boeing B52 surnommés "The BUFF" pour Big Ugly Fat Fellow. Lignes désuètes, peut-être....Mais quelles bêtes!

Mais bon, je pense qu'on pourrait remplir des pages et des pages d'Aéroweb avec les noms des avions que l'on aime.

J'aime beaucoup la "distinction" subtile , Eolien , entre le "boudin" et la "saucisse de Toulouse. Mais il est aussi que lorsque l'on voit le bout d'un, on voit automatiquement le bout de l'autre :-)

Bien à vous.

Blowlamp59

_________________

If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future.



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940