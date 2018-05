Baptême vol avion de chasse

Auteur Message

Marcouyou

Membre Inscrit le 28/12/2009

52 messages postés # 6 août 2010 15:01

Bonjour,

de nombreux internautes, moi compris, ont posé la question pour savoir quel organisme choisir pour ce type de prestation. La plupart de ce qu'on trouve sur internet revient à passer par des boxes (Sport - Découverte, etc...), occasionnant surcoût et risque de tomber sur des prestataires peu scrupuleux.

Après beaucoup de recherches et quelques déboires (1 prestataire ayant mis la clé sous la porte 1 semaine avant le vol), j'ai finalement testé l'Association Albatros, qui propose des vols de 30 min en L39 depuis la base du Castellet (vers Toulon). Vu que c'est une association, les prix (750 € le vol comprenant l'adhésion à l'asso, + la carburant à payer après le vol environ 600 €) et l'ambiance sont imbattables. La sécurité est également au top niveau sachant qu'il s'agit pour la plupart de pilotes et de mécanos de l'armée de l'air toujours en activité.

Le programme de vol est adapté aux envies et capacités de chacun, mais des bonnes doses de G et de sensations sont au rendez-vous. Le pilote et le mécano étaient d'une spontanéité et d'une accessibilité qui font que le plaisir commence bien avant le vol ; c'est toute une ambiance de "club" qu'ils vont font découvrir, avec, et c'est le principal, partage de leur passion.

Donc si vous avez l'occasion d'essayer je vous conseille de passer par eux. C'est vraiment une expérience unique.

Leur site pour plus d'info : http://www.asso-l39.fr/



Marc

aeroblazer

Membre Inscrit le 11/11/2009

10 messages postés # 30 juillet 2011 11:30

Hello Marc,

effectivement certains prestataires sont sans scrupules, mais le montant indiqué n'est pas le bon. Vol final L39 Castellet a couté 1900 euros à un pote. 2000 euros à un autre car le kéro est payé après le vol, et là c'est la "mauvaise" surprise. Il y a Nîmes également. Mais apparemment suite à la fin du L39 à Bordeaux, la DGAC SUD a interdit les vols à sensations depuis mi juillet 2011, y compris en avion de chasse, donc le L39 de Nîmes et du Castellet ne doivent plus voler. Reste le L39 à Pontoise (http://www.vol-l39.com), et le Fouga Magister en Picardie (http://www.fouga-magister.fr) pour faire un vol.

lebars

Membre Inscrit le 04/08/2011

2 messages postés # 4 août 2011 12:13

Bonjour à tous, je viens répondre au message d'aeroblazer afin de corriger un peu le tir sur les différents points soulevés:

Tout d'abord au sujet de l'activité sur le Castellet, celle ci est toujours d'actualité. Du coup, je ne vous remercie pas de faire de la contre publicité sur un site professionnel.

En ce qui concerne les tarifs, ils sont composés d'une valeur de 750 euro comprenant l'assurance et l'inscription à l'association de 50 euro.

Ensuite il faut effectivement payer le carburant au Castellet.

Le prix du carburant fluctue mais en général le tarif est de l'ordre 700 euro.

Ce qui amène la facture aux alentours des 1500 euro aux périodes les plus sombres du prix du fuel.

En revanche, les centrales de réservation imposent leurs tarifs fonction des périodes de l'année et du nombre de réservation. Sur ce thème, les gens qui passent par ces centrales se doivent de poser les bonnes questions et de négocier.

Effectivement, certaines personnes sont sans scrupules, mais certainement pas celles qui ont fait voler Marc et je le remercie d'avoir mis au jour la méthode d'encadrement des gens du Castellet. Notre devise est rigueur, sécurité et convivialité.

En revanche aeroblazer, je vous demande de vérifier la véracité de vos dires avant de les exposer sur la toile. Comme vous l'avez compris, je vole sur cette merveilleuse machine du Castellet dans le but de faire vivre à des passionnés ce qui a animé 20 années de ma vie, le métier de pilote de chasse.

Cordialement.

PS: C'est bien mon nom qui apparait, rien ne sert de vivre à couvert.

Spiff

Membre Inscrit le 22/01/2006

69 messages postés # 8 août 2011 14:12

Hello Marc,

effectivement certains prestataires sont sans scrupules, mais le montant indiqué n'est pas le bon. Vol final L39 Castellet a couté 1900 euros à un pote. 2000 euros à un autre car le kéro est payé après le vol, et là c'est la "mauvaise" surprise. Il y a Nîmes également. Mais apparemment suite à la fin du L39 à Bordeaux, la DGAC SUD a interdit les vols à sensations depuis mi juillet 2011, y compris en avion de chasse, donc le L39 de Nîmes et du Castellet ne doivent plus voler. Reste le L39 à Pontoise (http://www.vol-l39.com), et le Fouga Magister en Picardie (http://www.fouga-magister.fr Aeroblazzer, cela fait plusieurs posts que l'on te voit dénoncer les prix, l’accueil, la qualité de la presta etc.... que l'on t'as fait au Castellet. Un coup pour toi, un coup pour ton frère, pour ton père, pour tes potes... peu crédible au final.



Je rejoins Mister LeBars dans ce qu'il dit. Le vol au Castellet est a 1500 euros pour 30 minutes.

Les surcoûts engendrés lorsque vous passez par des centrales d'achats sont indépendants du coup du vol. C'est une "commission" qu'elles prennent pour la resa.

Vous pouvez contacter l'association directement pour éviter ce surcoût et faire le clair sur la prestation

Les L-39 sont toujours autorisés a voler en France, Sud et Nord (c'est la DAC SUD et pas la DGAC SUD au passage aeroblazzer...).Si les gens de Nîmes ne volent plus c'est surement pour d'autres raisons qui leurs sont propres. Je n'en sais rien.

Au Castellet en toutcas ça y va! Et avec sourires et bonne humeur (Dernière édition le 8 août 2011 14:16)

lebars

Membre Inscrit le 04/08/2011

2 messages postés # 12 août 2011 14:01

Salut aeroblazer,

je reviens sur des post car je ne comprends pas ton obstination à dire des choses fausses. Je te propose de venir au Castellet pour te rendre compte par toi même que l'activité L39 est toujours présente, que nous sommes dans les tarifs indiqués et que l'ambiance y est remarquable.

Ensuite, je ne peux que t'inviter à passer par notre association pour tes prochains vols L39, ainsi que pour tes amis ou parents.

A bientôt.

aeroblazer

Membre Inscrit le 11/11/2009

10 messages postés # 19 novembre 2012 16:35

Salut à tous, me revoici par hasard au fil d'une recherche sur Google et je retombe sur cette question/discussion. Je sens bien que les professionnels des associations m'ont répondu pour faire valoir leur image et continuer leur business.

C'est normal.

Et maintenant le bilan ?

Le L39 à Nimes > le dirigeant est mis en examen. Son avion a été "subtilisé", visiblement par des loulous de l'association du Castellet (dixit son avocat).

Les L39 ne volent plus en France, cloués au sol par la DGAC.

Alors, qui donc a raison ?

Guillaume

Responsable Inscrit le 02/09/2005

1 876 messages postés # 19 novembre 2012 21:10

Quid des L39 brietling?

_________________

Guillaume - Rédacteur sur _________________Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 19 novembre 2012 22:44

aeroblazer a écrit : Salut à tous, me revoici par hasard au fil d'une recherche sur Google et je retombe sur cette question/discussion. Je sens bien que les professionnels des associations m'ont répondu pour faire valoir leur image et continuer leur business.

C'est normal.

Et maintenant le bilan ?

Le L39 à Nimes > le dirigeant est mis en examen. Son avion a été "subtilisé", visiblement par des loulous de l'association du Castellet (dixit son avocat).

Les L39 ne volent plus en France, cloués au sol par la DGAC.

Alors, qui donc a raison ? Quel est l'utilité de ce lien:

http://www.aviation101.net/l39-nimes-et-escroquerie/

???

Quel est "la bringue" ?

Si les L-39 sont cloués au sol, ils ont donc quittés Dijon.

Ils sont où maintenant ?

A+

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 19 novembre 2012 23:19

Bonjour,

D'après l'article mentionné par Nago, ce sont plus les pratiques d'une certaine société qui sont en cause. Il est évident qu'un avion, même simple comme le L-39, ne peut être entretenu par téléphone et que l'exploitation de ce genre de "baptême de l'air"" doit être convenablement encadré.

Cela ne signifie pas que le L-39 soit interdit de vol ailleurs.

Du moins, c'est ce qui me semble ressortir de l'article.

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 19 novembre 2012 23:36

Salut Vector,

Déjà debout ou encore au clavier ?

Comme, je ne comprenais pas le retour de Aeroblaser sur ce sujet, j'ai cherché, D'où mon lien.

Il semble bien que des intérêts soient en jeu.

C'est pas très aéronautique et je pense que Breitling s'en passerait bien.

La chasse ?

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 20 novembre 2012 01:10

Nago, tu comptes mal,

Il n'est que 7 heures du soir ici. Je reviens en fait de la chasse, debout à 5 heures, une journée à attendre (sans résultats) par - 7, ça marque. Je vais récupérer ce soir.

Je comprends bien ta position sur ceux qui vendent de l'Albatross, mais l'avion en lui-même vole très bien et ce serait dommage de s'en passer pour quelques aigrefins.

Nous on en a pas mal ici (des fripouilles), mais plutôt dans les travaux publics (en fait on n'a pas cherché ailleurs !).

Mais voler sur un L-39, ça doit être sympa, sur Magister aussi. Les bons avions ça ne se démode pas.

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

Charlie-Juliette

Membre Inscrit le 14/07/2015

3 messages postés # 14 juillet 2015 15:47

Bonjour,

La France c'est ainsi ... que du délire à outrance. Certes, il faut encadrer une telle activité tant aussi bien technique et maintenance mais aussi administratif mais avec du bon sens.

Et malheureusement on évitera pas les louzzeurs ...

Le Castellet se battera avec ses armes car il y a de places pour tout le monde , je dis les gens pro jusqu'aux bout du stick !

J'ai aussi crée une association , la première en France pour ce type d'activité et j'en ai eu des croches pieds de tout genre, c'est très pénible. Mais on peut réussir !

Ceux qui sont intéressés par des vols vols en fouga magister , et surtout hors des societes qui vendent du " box " avec des commissions démentielles : informations complémentaires sur :

fouga@magistair-cm.be



A très bientôt, (Dernière édition le 14 juillet 2015 15:48)

Kevinogi jhome

Anonyme Inscrit le 27/04/2018

57 messages postés # 28 avril 2018 09:01