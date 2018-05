Mon aéro-club...

Auteur Message

Bonjour,



Sous cette rubrique, chacun pourra parler de son aéro-club : pour débuter, ce panorama 360° de notre journée portes ouvertes :

Portes ouvertes à Montayral



Bonne lecture

Eolien



(PS : Si les panoramas vous intéressent, je peux vous donner les coordonnées du créateur) (Dernière édition le 1 octobre 2010 11:33)

très sympa ce panorama ... le Yak apparaît trois fois

Réponse partielle ... ça ne comptera pas pour le prochain jeu des 7 erreurs...

Bonsoir,



Je reviens ici sur la vidéo de Killianaero : très sympa et un montage très dynamique ... pour le plaisir des yeux, et aussi des oreilles par les choix musicaux.



Question : quels types de caméras ont été utilisés ?



Merci et bienvenue à Killianaero sur ce forum ...

Eolien



Ps : pour les passionnés : demain, toute la journée, Visite Cockpit des Ailes Anciennes à Toulouse Blagnac avec deux exposés (10h et 15h) sur le Super Guppy par Daniel Méchain, ex mécanicien navigant, qui en décrira la génèse ...

Avec bien sûr visite de ce beau papillon et de tous les cockpits de ce superbe musée... (Dernière édition le 23 mars 2012 19:55)

Bonsoir,

Il y a peu nous avons parlé de la glissade.

Ce matin j'ai effectué un vol de prorogation de licence à une jeune pilote de 82 ans, propriétaire d'un Jodel,D112 qu'elle sort tous les matins pour un petit vol.

La vallee du Lot etait couverte de quelques larges bancs de brouillard, l'air calme et Aimée ravie du sublime paysage que l'automne nous offrait.

Pour varier les exercices, je lui ai proposé une approche sur l'aérodrome de Villefranche de Rouergue. Le circuit d'aérodrome imposant un survol de la ville ma pilote m'a assuré de son intention de rester suffisamment haut.

En approche, je me suis dit " Vous allez être trop haute, trop longue ..."

En finale l'affaire était compromise, on était trop haut, et on allait tout droit vers une remise de gaz lorsque j'ai senti le nez de l'avion qui s'abaissait doucement, que les ailes s'inclinaient que mon pied gauche posé sur le palonnier s'enfonçait ... Nous étions dans une très ferme et assurée glissade, bien menée, en toute sécurité jusqu'à l'arrondi ...

Superbe !

À l'an prochain chère Aimée ... Bonne santé et bons vols !

Eolien (Dernière édition le 28 septembre 2012 21:56)

Très sympa ce post et cette jeune pilote.

Pour moi, c'est ça la vraie aviation, avec Mermoz et Guillaumet, Roland Garros, Lean Biancotto, Renaud Ecalle et Chuck Yeager.

Et en plus, le D-112 n'aime pas glisser à cause de la forme de son aile.

et voilà la jeune pilote hier, mais pas assez de recul pour mon iPad ...



Voir l'image



J'essaierai de faire mieux pour son prochain contrôle, lors de ses 83 ans ...



Ah zut ! la photo est à l'endroit sur mon ordi et se met à l'envers sur le forum ... que faire ?



De plus en plus fort ! Je fais une copie, je la retourne et...

Voir l'image



Après plusieurs essais j'abandonne !



Bonne lecture ... à l'envers !

Eolien (Dernière édition le 29 septembre 2012 11:43)

Ce n'est pas grave, il y en a beaucoup qui marchent sur la tête dans ce forum.

En tout cas, l'aviation ça conserve !

Belle histoire!

Tant mieux pour les photos, on croirait que vous faites de la voltige!

