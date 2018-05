Auteur Message

Je suis cantalien et désirait avoir des informations sur l'aéroport d'Aurillac et j'ai eu ce qu'il me fallait dans votre site.



J'ai découvert le site de l'aéroport, pas à jour certes , mais bon c'est mieux que rien, mais quelque chose m'a gèné:



http://qfu.free.fr/notams.php?oaci=LFLW&srv=no



Voici les Notams de l'aéroport



Si j'ai bien compris, les pompiers sont présents du lundi au vendredi notamment de 16h 30 à 17h30 et de 19h00 à 21h00



Or il me semble qu'un appareil d'Airlinair décolle et atterri au moment où, si j'ai bien compris encore une fois, les pompiers sont absents.



N'ai-je rien compris au système, ou bien un avion commercial peut il opérer sans la présence de pompier, ou de secours, ou bien y a til arangement entre l'aéroport et la compagnie non inscrit dans le notam?



FIRE AND RESCUE HOURS OF OPS : MON-FRI : -LEVEL 2 : 0630-0845

0945-1100 1230-1630 -LEVEL 4 : 0500-0630 0845-0945 1630-1730

1900-2100 SAM : NOT PROVIDED DIM : -LEVEL 2 : 1430-1645 -LEVEL 4 :

1645-1745 1915-2100 EXCEPT : NOV 01 : -LEVEL 2 : 1430-1630 -LEVEL 4

: 1630-1730 1900-2100 NOV 11 : -LEVEL 2 : 0630-1000 -LEVEL 4 :

0500-0630 1900-2100 DEC 25 AND JAN 01 : NOT PROVIDED FM DEC 27 TO

DEC 30 : -LEVEL 2 : 0630-1000 1330-1730 -LEVEL 4 : 0500-0630

1900-2100 : NOTAM LF/D5088/05

Il y a également le matin, après je ne connais pas l'horaires de l'Airliner

Airlinair décolle à 7h05 et entre 18h00 et 18h15 et atterri à 10h30 et entre 21h30 et 21h40



C'est bien hors horraires

Or notre heure locale est GMT+1 en hiver



Donc les horaires



0500-0630 correspond en fait en heure locale à 6h00-7h30



Dans ce cas la et dans tous les autres, les horaires des mouvements correspondent à ceux des notams

Ben si, c'est en plein horaire puisque c'est l'heure universelle qui est utilisée partout en aéronautique!!!

