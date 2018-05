La voiture volante ...

Auteur Message

Peut-être dans quelques décennies ... Transition ...



Extraits :



" ... Le prototype baptisé "Transition" --un petit avion qui peut circuler sur route avec les ailes repliées-- a volé pendant huit minutes, ouvrant la voie à sa commercialisation d'ici un an, a précisé la firme Terrafugia.

D'une autonomie de 787 km, "Transition" est large de 2,3 m en version voiture --ce qui lui permet de se garer dans un garage classique-- et de 8 m quand ses ailes sont déployées pour voler.

Pour s'envoler, l'engin a besoin d'une piste de 762 mètres de long,

D'un coût de 279.000 dollars, "Transition" a déjà été commandé à une centaine d'exemplaires, assure Terrafugia...."



La dialectique est l'art d'atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions.

Bonjour Eolien,



Ils ont du surmonter pas mal de contraintes réglementaires pour faire approuver un engin à la fois sur la route et dans les airs. Si aux USA, c'est faisable, cet engin ne pourra pas marcher en Europe.

Aux USA, on a le droit de décoller et d'atterrir n'importe où s'il y a personne (une highway par exemple). En Europe, impensable. Ici, on ne pourra s'en servir que tantôt en tant qu'avion, et tantôt en tant que voiture, mais pas les deux en même temps. Rien que cet élément fait perdre tout l'intérêt du Terrafugia, cet engin étant un compromis: ce ne sera ni un très bon avion (93 kts en croisière), ni sans doute une très bonne voiture. Mieux vaut un Cirrus et une Mercedes pour le même prix!



Sinon point de vue technique, je serais curieux de savoir comment la motorisation marche. Est-ce le même moteur pour l'avion et la voiture ? J'ai cru comprendre que oui (il marche au sans plomb même). Quid de la boîte de vitesse ?



A part ça, belle innovation tout de même! Dommage que le design ne suive pas... (contrairement à l'ICON A5).

Bonsoir Stefan,



Une voiture qui vole, en France ?!...

Bof, avancer cette idée un jour de Pâques, c'est bien croire aux miracles !...



Allez, Joyeuses Pâques !...

ça me fait penser à LAHSO, cette procédure en vigueur aus USA qui permet à un avion de se poser si un autre avion bien que toujours sur la piste aa déâssé un certain point, garantissant ainsi une longueur de piste suffisante à l'avion à l'atterrissage.



Air France est la seule (ou une des rares) compagnie dont les pilotes doivent annoncer à la radio qu'ils ne sont pas autorisés à cette pratique



Au résultat de quoi une "priorité" leur est donné d'aller tourner dans un coin du ciel en attendant que le trafic s'écoule ...



C'est vrai que non seulement on est pas innovant, mais en plus un peu trop frileux ...



Alors la voiture décollant avant un bouchon sur l'autoroute, c'est pas pour demain ...

eolien a écrit : Mais on pourrait éventuellement s'y : poser ... seul dans la nuit ... Excellent récit! Comment ne l'ai-je pas vu plus tôt..!

Bonjour à tous.



Mais une automobile volante, il y en a eu une en France, en 1921-22. Celle de Tampier.

2 moteurs: un pour l'avion, helice tractrice et un pour l'auto.

La particularité de cet engin tenait à son siége pilote qui faisait, manuellement, un 180 degrés en passant de l'avion à l'auto. En effet l'avant de la voiture était du coté queue de l'avion.

Sur un vieux bouquin, j'ai une photo de l'engin remontant la rue Royale à Paris, ailes repliées le long du fuselage.

http://www.aviafrance.com/tampier-avion ... e-9880.htm

Bonjour BTU,



Merci pour ce document : 1T6, 300 CV ... à 0,22 l d'essence par CV, et à 2,26 € /L (pris actuel en aéro-club), l'heure de vol sur ce type d'avion devient

Vous me direz qu'à l'époque, l'essence coûtait moins cher ...



Bonne journée,

Je pense quand même que ce n'est pas très réaliste en tant que véhicule de grande diffusion, c'est la course à l'accident et à l'engorgement du ciel. Et puis encore une fois (je vais encore me faire traiter de tous les noms je suppose) compte tenu du futur énergétique de la planète cela ne tient pas la route (ni le ciel en l'occurence). Par contre pour l'objet lui-même : Bravo aux constructeurs et à tous ceux qui ont des idées et la volonté de les réaliser.

Qui a dit qu'on de savait pas innover en France ......

Et en plus l'Armée en a achetée.

Cordialement

Bonjour JILD,



Le concept est plaisant ... mais je n'ai pas 100 000 € pour faire joujou ...



L'armée en a acheté ?!...

Mon poil de contribuable se hérisse :un budget des armées en constante diminution, des godillots et des uniformes fabriquées à l'étranger, des armées engagées pour faire régner l'ordre dans des pays qui se complaisent dans le désordre, bref la ruine !... et nos sous serviraient à acheter ces gadgets ?!?!...

Aë ! Aïe ! Aïe !...





Bonne journée,

