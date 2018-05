Tour Aérien des Jeunes Pilotes 2013

Auteur Message

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 10 juillet 2013 18:27

Toutes mes félicitations à Simon et à son instructeur pour cette sélection au Tour de France des jeunes pilotes.

J'ai eu le plaisir de le faire en 1962 ou 63 et j'en ai gardé d'excellents souvenirs d’amitiés, d'aventure et de banquets (trop) bien arrosés. Il est connu qu'un pilote, même jeune, ne devrait pas boire d'alcool 8 heures avant de prendre le manche.

Il est sympa de voir des jeunes s'orienter vers cette profession qui nous tient tous à cœur.

Bon Tour et bons vols.

Vector

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 12 juillet 2013 22:13

Pas beaucoup de réactions !

Pourtant c'est l'avenir de l'aviation...

J'espère que Simon nous tiendra au courant du déroulement du Tour, même après.

Vector

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 13 juillet 2013 14:21

Par curiosité, j'ai jeté un oeil sur la liste des jeunes pilotes qui participent à cette formidable aventure. Je ne voudrais pas lancer un gros pavé dans la mare mais ce qui m'interpelle un peu, est qu'il n'y a pas un seul Mohamed, Omar ou Fatou, Nézhia etc... Pourtant ce sont de jolies prénoms



Il est connu qu'un pilote, même jeune, ne devrait pas boire d'alcool 8 heures avant de prendre le manche. Ah ok, je comprends pourquoi je n'ai jamais été sélectionné... (Dernière édition le 13 juillet 2013 14:24)

Stefan

Inscrit le 06/01/2008

# 13 juillet 2013 14:24

Bravo et bon Tour à Simon, j'attends aussi avec impatience ses récits!

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 14 juillet 2013 10:38

Bonjour,



Voir l'image



Le départ approche ...



Le Tour de France est rendu possible, décennies après décennies, par l'engagement de la FFA, Fédération qui regroupe les 600 aéro-clubs de France.



Il faut aussi remercier les aéro-clubs qu en pleine saison prêtent un avion à leurs jeunes pour qu'ils puissent réaliser leur rêve ...



Il faut aussi remercier ici Aeroweb d'avoir participé au sponsoring de Simon ... un très, très bon choix ...



Simon ... qui ce matin souffle dans son saxophone avec la fanfare de son village ...



En plein hiver, alors que la bise glaciale balayait piste et parking, le premier arrivé voyait le vélo de Simon appuyé contre un hangar. Le café était déjà prêt, chaud, mais Simon était au-dehors, à rêver, le nez rougi

" Pourquoi tu ne rentres pas ?..."

Un sourire : "J'aime bien ..."

Il n'y avait rien à demander de plus : être près des avions, c'était être bien ...



Les années ont passées. Cet hiver, Simon était en Math Sup au loin, la cafetière est restée souvent froide.

Simon l'aviateur ...



Pour un anniversaire, même le gâteau exprime la passion ...



Voir l'image (Dernière édition le 14 juillet 2013 10:39)

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 14 juillet 2013 12:45

Simon ... qui ce matin souffle dans son saxophone avec la fanfare de son village ... Saxophoniste ? Ca doit-être un bon pilote, et si c'est un ténor, il doit-être excellent..



J'ai une petite question : Est-ce que l'on oblige les jeunes pilotes à utiliser uniquement un plotter pour le tour de France ? Pour la petite histoire, j'ai utilisé le mien( Plotter...)pour la première fois en 1984, et je l'ai toujours avec moi... (Dernière édition le 14 juillet 2013 12:48)

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 14 juillet 2013 13:58

Fishbed21 a écrit : Est-ce que l'on oblige les jeunes pilotes à utiliser uniquement un plotter pour le tour de France ? Non, ni pour le Tour de France, ni dans le quotidien ...



Nous sommes passés à l'iPad avec ses Apps : Air Nav Pro, F-AERO, iWeather, iNotams,, iVAC ... le bonheur du navigateur ...



Une page se tourne ...



Simon nous dira ce à quoi ils ont eu droit ... (Dernière édition le 14 juillet 2013 13:59)

jodel112

Inscrit le 25/01/2013

# 14 juillet 2013 14:11

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 14 juillet 2013 14:56

Nous sommes passés à l'iPad avec ses Apps : Air Nav Pro, F-AERO, iWeather, iNotams,, iVAC ... le bonheur du navigateur ... Oui, la roue tourne... Quand je sors mon plotteur avant un vol, je reconnais que cela fait rire mes collègues, mais bien utilisé, il reste bien plus rapide que tout autres outils high-teck, pour certaines conversions et calculs.



Sinon, je me demandais ce que devenait le tour de l' Europe des jeunes pilotes, qui était parrainné par Xavier de Lapparent (et le maire de Toulouse, je crois...), qui était fait pour des pilotes non-professionnels ? (Dernière édition le 14 juillet 2013 18:22)

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 14 juillet 2013 15:02

Le plotteur ne tombe pas en panne dans une atmosphère prolongée sub-tropicale avec un taux d'hygrométrie proche de 100%.

En fait, dans les pays chauds et humides, il y a un outil indispensable qui doit-être présent dans un cockpit : Un sêche cheveux... (Dernière édition le 15 juillet 2013 07:06)

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 15 juillet 2013 00:52

jodel112 a écrit : Espérons que personne n'entraînera Simon à tirer sur le manche lorsque le badin s'écroule ! Ce propos est lamentable.

Il s'agit d'un jeune de 18 ans qui a des parents, des amis qui lisent ce topic pour suivre son aventure.

Les ragotages et persiflages n'ont pas leur place ici.

Eolien

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 15 juillet 2013 00:59

Ce lundi 15 juillet, à 14heures, les pilotes du Tour de France Aérien réunis à Dijon vont s'élancer ...



Cette année, c'est Simon qui va porter les couleurs de notre Aéro-Club dans le ciel de France.

Les généreux sponsors seront associés à la gloire ... (voir "Photo du Jour")



Cet après-midi, ce furent les derniers préparatifs :



Voir l'image



L'avion est bon pour le service :



Voir l'image



Puis un dernier entrainement :



Voir l'image



Fin prêt !...



Voir l'image



Bon vent !...

Eolien

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 15 juillet 2013 07:14

Cool, on apprend aux pilotes à ouvrir le capot. C'est très important de connaître son moteur. Quand j'ai passé le pilote privé, je faisais en parallèle un airframe and powerplant certificat (avec une spécialisation sur PT6). Connaitre la mécanique, je trouve que ça multiplie le plaisir de voler ! (Dernière édition le 15 juillet 2013 11:09)

TOTORO

Inscrit le 31/03/2011

# 15 juillet 2013 10:53

Bon courage à Simon et bon tour de France aérien à tous.

nago

Inscrit le 07/01/2007

# 15 juillet 2013 12:39