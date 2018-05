Auteur Message

bonjour



j'aimerai savoir si une compagnie, au cas oùl'aéroport à une faible capacité de traitement d'avion, peut envoyer ses avions à l'aéroport le plus proche et si les frais de déplacements d'appareils qui font un aller retour à vide en consommant beaucoup sont pris en partie au moins par l'aéroport qui est incappable de les recevoir...





par exemple une compagnie a etabli comme base l'aéroport de dijon qui ne peut accueillir que 5 avions en même temps.



Or la nuit, la compagnie rassemble théoriquement 10 avions.





Est ce qu'un aéroport ( par exemple celui de dole) peut accueillir "pour la nuit" les 5 autres avions, et les taxes supplémentaires sont elles prises en charge par l'aéroport de dijon ? en partie?

Généralement les compagnies font dormir les avions sur les aéroports d'où ils partiront le lendemain matin. Ainsi, les 350 avions d'Air France ne dorment pas toutes les nuit à Roissy et Orly.

Simon -

oui et ça marche beaucoup pour le moyen courrier, car trés peu de long courrier reste au sol la nuit, peux être 3 à 4 par type d'appareils c'est tout

Il me semble que l'aéroport de chateauroux est un immense parking pour avion...



Mais simon, tes 350 ne sont pas concentrés sur Paris orly et roissy mais dans toute la france notamment.



Si j'ai compris ce que mouthmouse voulais dire, il voulait savoir si une compagnie aérienne utilisant une partie de sa flotte au départ d'un aéroport déterminé ayant une faible capacité d'accueil d'aéronefs, pouvait utiliser un aéroport à proximiter pour faire dormir ses appareils uniquement et être dédomagé par l'aéroport ( ce qui me paraîtrait supprenant) pour les frais de déplacement et de redevance d'aterrissage





Je pense que rien n'empeche la compagnie d'utiliser un aéroport de stockage mais concernant les compensations financières de la part de l'aéroport pour le manque de place pour les aéronefs, il ne faut pas trop y compter même si on remarque que les taxes d'aéroport ne font qu'augmenter...

Guillaume - Rédacteur sur

Il parlait de base, et je disais que tous les avions ne dormaient pas à la base le soir. Les appareils dorment là où aura lieu leur premier vol du lendemain et si un aéroport a une capacité limite atteinte, les compagnies s'arrangeront pour faire arriver un vol passager le matin après le départ des avions qui y ont passé la nuit afin d'effectuer leur propre rotation.

Simon -

pour mouthmouse, la solution st de prévoir ts ses trafics sur dole tavaux et d'acheminer son fret (ou ses pax) de dijon à dole par l'A39 ( 30 minutes).de plus, dole est ouvert chaque nuit en semaine pour la liaison postale dole-roissy, et ouvre sans pb chaque nuit, samedi et dimanche sur préavis.A dole, pas de cohabitation avec les militaires, toutes possibilites d'agrandir à moindre frais, éventuellement, l'aerogare ou les parkings.

quand je pense aux subventions COLLOSSALES qui vont être affectées à dijon pour poser( peut être) 1 ou 2 b-737 par jour, alors que dole les recevrait sans p.b.

laissons les militaires faire joujou avec les 2000-5, et groupons TOUS les trafics civils de Franche Comté et de Bourgogne( lignes régulières, low costs,charters, fret,postale, entrainement lourd sur Dole

Quand même le problême de Dijon, ce n'est pas c'est 2000-5 mais plutôt ces riverains

Il me semble que l'aéroport de Dole n'accueille que du fret et des avions vides...





pas de passagers à dole.





Guillaume - Rédacteur sur

Mon bon Guillaume:



Ce matin Dole Tavaux a reçu Europe Air Poste en B-737 pour un vol sur Split, puis Air Adriatica en MD 82 pour 160 pax sur Dubrovnik.

Samedi prochain, Futura fera un tic tac pur Palma en 737-400! Donc sans faire de bruit, Dole rempli son rôle d'aéroport régional.



Liaison postale chaque nuit de la semaine sur CDG en Fk 27

Entrainement lourd actif avec la proximité de la Suisse

Il manquerait une low cost, mais vu les subventions (indirectes !) à verser....

Par contre la "résistance" de la piste (PCN) est supérieure à celle de Dijon, et permettrait de recevoir le(s) low-cost envisagés à Dijon (25 mn par A39), sans les dépenses d'infrastructure pharaoniques prévues à Dijon



A te lire

Jean Louis



Avec toutes mes plates excuses mon bon Jean Louis, je l'ai confondu avec celui de chateauroux ( pas situé au même endroit)

Guillaume - Rédacteur sur

