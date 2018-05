Vous avez dit pilotage ?

Auteur Message

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 30 août 2013 22:34

... On veut apprendre ça à l'école ...

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 31 août 2013 07:45

J'aime bien quand il arrive avec son Sukkoï 31 avec le réservoir supplémentaire rouge sous le fuselage... Ca me fait penser un peu au Curtiss P-40...



... Jurgis Kairys ...



Voir l'image



Voir l'image



J'avais été le voir au Japon, impressionnant ! (Dernière édition le 17 septembre 2014 03:08)

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 2 septembre 2013 18:06

Fishbed21 a écrit : ... On veut apprendre ça à l'école ... Ça c'est du pilotage, mais c'est dommage pour l'entoilage des bouts d'aile !

Vector

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 2 septembre 2013 18:09

Au fait, Fishbed,

La NTPS, c'est bien à Patuxent River ? Tu étais dans la Navy avant de saupoudrer ?

Vector

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 3 septembre 2013 18:16

La NTPS, c'est bien à Patuxent River ? Non, Patuxent River c'est au sud de Washinton DC sur la route three notch. La NTPS est dans le desert des Mojaves. Sinon, non, je n'ai jamais bossé dans la Navy Ça m'aurait plu d'ailleurs !

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 3 septembre 2013 19:01

Je viens de voir qu'ils ont un site internet...





.... NTPS ....

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 3 septembre 2013 19:22

Je pensais à la Navy Test Pilot School.

C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais les diamondbacks du desert de Mojaves, ça m'aurait aussi plu.

On apprend quoi exactement dans une école de pilotes d'essai ?

Vector

jodel112

Inscrit le 25/01/2013

# 6 septembre 2013 13:35

Salut !



Réponse à Vector : On y apprend surtout l'humilité !



Bye,



Jodel

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 6 septembre 2013 14:02

jodel112 a écrit : On y apprend surtout l'humilité !

Jodel ici et ailleurs, l'humilité consiste aussi pour des professionnels à s'opposer à un trio d'amateurs convaincus d'être supérieurs en toutes choses aux pilotes décédés dans l'AF447 !

Eolien (Dernière édition le 6 septembre 2013 14:03)

Vector

Inscrit le 26/06/2007

# 6 septembre 2013 15:02

Merci Jodel de cette intervention constructive.

Comme toujours !

Vector

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 3 octobre 2013 10:56

Bob Hoover...



Chez les anglo-saxons, boire le thé est une tradition...

cropduster

Inscrit le 21/12/2010

# 3 octobre 2013 11:14

Bob Hoover, c'est très joli, cela demande beaucoup de dextérité (et de culot) ces voltiges moteurs coupés, mais comme planeur, je préfère le mien .... et beaucoup d'autres !

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 3 octobre 2013 11:21

J'avais essayé à peu près la même chose avec un Piper Apache ( le looping et la tasse de thé en moins).



En fait, c'est très sécurisant et j'ose dire, agréable même, surtout la phase effet de sol, puis pitch up et tonneau. Sans moteurs, on ressens bien mieux l'appareil et l'espace dans lequel il évolue, comme si on comprenait enfin l'aérodynamisme ( ou quelque chose du même ordre). (Dernière édition le 3 octobre 2013 11:22)

Fishbed21

Inscrit le 27/05/2013

# 3 octobre 2013 18:23

11 g, ca commence à piquer un peu...



___ 11,2 G ___ Air race...



Je me rappelle de mettre fait un lifting avec 9 g pendant un peu plus de 4 secondes, et déjà j'avais l'impression que mes yeux allaient ressortir derrière mon crâne ! (Dernière édition le 3 octobre 2013 18:27)

eolien

Inscrit le 30/01/2008

# 7 février 2014 18:20