procédure anti bruit aéroport nice

Dans le tutoriel A320 suivant : http://beedenis.free.fr/agrandissement/Tutoriel.pdf au niveau des procédures anti-bruit au départ de nice, il est dit :

départ RWY 04L/04R, à 400 ft AAL tourner à droite vers la RM 140°

départ RWY 22L/22R, à 500 ft AAL tourner à gauche pour rejoindre trajectoire ...

Je pensais qu'AAL était un point de navigation, mais sur la carte, on voit que ce n'est pas possible : il faut voir le schéma dans le document pdf pour comprendre.

Que veut dire alors AAL ?

aixchile

Je vote pour Above Airport Level, ou en Français "hauteur de l'aéroport"

awalter1

En effet c'est bien ça : c'est l'altitude donnée par l'altimètre lorsqu'il est calé sur le QFE de l'aérodrome.

eolien

sauf que l'altimètre n'est jamais réglé au QFE, mis à part par les russes, les chinois et quelques gaulois récalcitrants ...

Altimètre au QNH, toujours.

vonrichthoffen

A Nice, le QNH égale le QFE, non ? (plus pour longtemps, si l'on en croit le rapport du GIEC).

awalter1

A "éolien", je pensais qu'il était rassurant d'atterrir avec un altimètre qui indique 0 ?

Au sujet du calage de l'altimètre, je me base sur le schéma de la page http://nomadicwings.wordpress.com/2011/ ... nh-vs-qfe/

J'ai compris qu'il y a :

-un calage standard sur 1013 hPa

- un calage au QFE : on prends le QFE de l'aérodrome sur lequel on veut atterrir

- un calage au QNH ; on prends le QNH au niveau de la mer.

La question que je me pose est : comment connais t'on le QNH au niveau de la mer ? et si il n'y a pas de mer à proximité, quel sens cela a t'il ?

Fishbed21

comment connais t'on le QNH au niveau de la mer ? Tout dépend si la marée est haute ou basse...

anto747

Tout dépend si la marée est haute ou basse... excellent!





pour connaitre le QNH sans avoir d'ATIS (Automatic Terminal Information Service



http://fr.wikipedia.org/wiki/ATIS



règle ton altimètre à l'aide de la pinnule de calage altimétrique sur l'élévation en pied du térrain où te trouve, la valeur que tu liras dans la boite (1013,25 en STD) sera ton QNH



http://fr.wikipedia.org/wiki/QNH



awalter1

Je dois préciser que je ne suis pas pilote (vous l'avez peut être deviné), mais que je travaille dans l'ATC et je fais un document sur le sujet.

J'ai regardé le lien sur ATIS, qui donne l'exemple d'une bulletin d'Orly. Mais comment ORLY connait t'il la pression au niveau de la mer ? et de quelle mer ? Le but est bien de ne pas percuter le sol : en quoi la pression au niveau de la mer peut t'elle aider à caler correctement mon altimètre si j'atterris à Orly ? Je comprenais de se caler sur le QFE de l'aérodrome, mais "éolien" dit que ce n'est utilisé que par certains !

Fishbed21

Pas de problème camarade et pardonne ma petite blague plus haut...

Sinon le QNH est lié à l'atmosphère standard (ou normalisée).



Sinon le QNH est lié à l'atmosphère standard (ou normalisée).

Fishbed21

... Atmosphère Normalisée ...

aixchile

awalter1, le QNH est lié à la pression atmosphérique, rien de plus. Ceci permet :

Que tous les avions aient une référence commune. Ainsi 5000ft signifie la même altitude pour tous les avions contrôlés.

Le QFE est un calage différent lié à un terrain pour que hauteur 0 = altitude 0 (sur altimètre au QFE) = posé



D'autre part

awalter1 a écrit : Mais comment ORLY connait t'il la pression au niveau de la mer ? Orly CALCULE la pression au niveau de la mer car il connaît la pression à Orly ET l'altitude d'Orly.



awalter1 a écrit : de quelle mer ? La référence du niveau de la mer est donnée par un marégraphe à Marseille.

awalter1

Merci aixchile, j'ai tout compris

cropduster

Eolien a écrit : "sauf que l'altimètre n'est jamais réglé au QFE, mis à part par les russes, les chinois et quelques gaulois récalcitrants ...

Altimètre au QNH, toujours."

Aux stages B de formation PL en 1962, les "gaulois récalcitrants" étaient les instructeurs sur DC3 qui, au lieu de nous apprendre à piloter cette machine, prenaient un malin plaisir, lors des séances de calcul mental et "d'attention dispersée" (sic) à demander par exemple : "sachant que le QNH à Tombouctou est de.....quel sera le QFE sachant que l'altitude de Tombouctou est de...?", ou inversement, et cela au beau milieu d'un triangle sous capote dont il fallait calculer mentalement le cap, la durée de la branche en fonction du vent et du fameux facteur de base....

Réflexe conditionné ?: Je continue à afficher QNH et QFE sur les altimètres de mon planeur...

eolien

