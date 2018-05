Comment implémenter le RAAS dans un B737

Auteur Message

Bonjour,

Pour implémenter la fonction RAAS dans un Boeing 737 préalablement équipé de l'EGPWS, j'aimerais savoir les modifications à faire sur le GPWS (précisément sur le GPWC) et les câblages à ajouter,

Je mentionne que je suis novice dans ce domaine.

Merci à vous. (Dernière édition le 9 octobre 2013 23:08)

Bonjour, pour l'equipementier il n'y a rien a rajouter ou à modifier sur l'avion

Personnellement je l'ai fait certifié en France toutes options (ce qui n'a pas été le cas d'Air France) mais avec un poussoir RAAS INHIBIT pour desactiver les trop nombreuses annonces en cas de besoin ou d'urgence à la discrétion de l'équipage

C'est un plus pour la sécurité mais pas une exigence reglementaire

TAMREL

Est ce que ça veut dire que la modification est purement software?



eolien

euuh on dirait des clins d'oeil affirmatifs!?

Oui purement software

Merci à vous