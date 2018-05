Camarades, il faut bien que jeunesse se passe... Le retour...

Auteur Message

Fishbed21

# 17 février 2014 19:50

Ben alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la guerre ?



Bon, deux petites semaines de vacances bien méritées vont me remettre d'attaque... J'ai essayé un PZL-104, un drôle d'engin mais sympa à piloter !



PZL-104 .



Vector

# 17 février 2014 21:01

Sympa comme avion, la visibilité doit être bonne pour l'observation.

Vector

eolien

# 17 février 2014 23:13

Bonsoir Fishbed,



Drôle de z'oiseau ... à quoi il sert ?...



Bon retour de vacances,

Eolien

jodel112

# 18 février 2014 07:34

eolien a écrit : Bonsoir Fishbed,



Drôle de z'oiseau ... à quoi il sert ?...



Bon retour de vacances,

Eolien C'est visible non ?



Jodel

cropduster

# 18 février 2014 09:05

Bon retour Fishbed,



"Ben alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la guerre ? grin"



Les administrateurs du forum se sont tirés une balle dans le pied : vois les commentaires à propos de "archiver" ou "fermer" les sujets les plus intéressants...



On attend quelques bonnes volontés, dont la tienne, pour les relancer, si, toutefois, les participants y croient encore...

Fishbed21

# 19 février 2014 14:05

Je reviens de chez mon pote Luis, je n'ai pas résisté à refaire un peu d'ULM 3 axes. J'ai un peu foiré mon atterrissage, et filer une sacrée trouille à quelques canards qui pataugeaient dans leur mare. Pas de doute, un ULM bien construit, c'est du solide !



Le PZL-104 est un excellent avion d'observation qui peut-être configuré agricole. Autant pour la ballade, pas de problème, je prendrais les commandes avec plaisir, autant faire de l'épandage avec, j'aurais quelques réserves ! Mais j'aime assez son esthétique !



Version camouflage :



Voir l'image





Description du PZL-104 Wilga ...

nago

# 19 février 2014 14:17

ont dirait un petit DO-27 ! (Dernière édition le 19 février 2014 22:19)

Vector

# 19 février 2014 14:20

Salut Fishbed,

Sous cet angle et avec ce décor, il est assez saisissant. Fentes fixes, train à génuflexion, comme le 3202, ça doit être un excellent stol. Mais où se trouve la trémie ?

Fishbed21

# 19 février 2014 14:41

Oui, c'est un STOL. Par contre, il faut être précis à l'atterrissage car il a une nette tendance à faire le kangourou !



En version agricole, la trémie est fixée sous le fuselage (voir le plan plus haut, 2ème photo).

Fishbed21

# 19 février 2014 14:57

En fait, j'ai obtenu de meilleurs atterrissages sur le train principal que sur trois points. Je n'ai pas de mérite car j'atterris toujours sur le train principal avec un M18 ou AT-502, habitude oblige... (Dernière édition le 19 février 2014 16:14)

Fishbed21

# 19 février 2014 16:13

Dans les années 70 fut construit l'unique avion agricole à réaction. Le projet a été abandonné assez vite, après la construction d'une centaine d'appareils.

Sa capacité d'épandage, était d'environ 3000 litres. Son gros défaut, qui lui fut fatal, une tendance à biberonner sec, dépassant les 500 litres à l'heures de vol. Bref, l'antonov An-2 n'était pas prêt d'être remplacé...



PZL M-15 Belphegor



Voir l'image



Voir l'image



Voir l'image



Voir l'image

jodel112

# 19 février 2014 16:38

Fishbed,



Ces clichés ne viendraient-t-ils pas de Bucarest ?



Jodel

Fishbed21

# 19 février 2014 17:02

Salut Jodel,



En fait, les seules immatriculations que je connais pour cet appareil sont polonaises (SP). Mais peut-être qu'il y en a eu aussi en Roumanie ?

Fishbed21

# 19 février 2014 17:08

Le PZL M-15 Belphegor était mû par un Ivchenko AI-25 de 3,306 lbf...



Voir l'image

nago

# 19 février 2014 20:10