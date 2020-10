Renseignements PPL-A Est Parisien

Auteur Message

ShearlingF4U

Membre Inscrit le 04/08/2015

3 messages postés # 4 août 2015 17:56

Bonjour à tous,



Je souhaite me lancer dans la grande aventure du PPLA et habite dans l'est parisien. Personne n'est parfait et malheureusement de nombreux clubs sont à l'ouest.



Par différents échos, j'ai entendu dire que Lognes était peu "l'usine"...



Auriez-vous éventuellement des contre-témoignages et/ou d'autres aéroclubs à me conseiller (ambiance plutôt familiale idéalement)? Je vous remercie pour vos avis éclairés et j'espère à bientôt dans la boucle.

ShearlingF4U

Membre Inscrit le 04/08/2015

3 messages postés # 10 août 2015 17:08

Bonjour à tous,



Je pensais pouvoir trouver ici quelques infos et des personnes possionnées capables de me répondre. Me serais-je trompé?



Merci pour votre sollicitude, ne laissez pas mon post sans réponse.



Cordialement.

Hyperaspistes

Membre Inscrit le 10/08/2015

1 message posté # 10 août 2015 18:08

Bonjour à vous,



Je viens de tomber sur votre message. Je crois que le mois d'août explique l'absence de réponse... Je finis justement ma formation PPL-A à Lognes à l'aéroclub de "L'Agile". Sans hésitation je recommande et Lognes et mon aéroclub !



Oui c'est l'usine au sens où il y a du trafic, mais ça veut dire aussi des conditions exigeantes, donc une formation rigoureuse, beaucoup d'avions et d'instructeurs disponibles aussi.



Sinon les rapports restent très humains entre élèves, pilotes, instructeurs, mécaniciens, contrôleurs, personnel administratif, il y a vraiment une très bonne ambiance et tout le monde communique bien.



Ne pas se fier seulement au prix des heures de vol des aéroclubs, ils ne comptent pas tous les heures de la même façon (allumage du moteur, début du roulage, passage des 30kt, etc).



J'avais trouvé sur ce site la liste des aéroclubs avec leurs caractéristiques, ça peut servir :



http://easy-airclub.com/index.php?order=heures_avion



Bonne réflexion et n'hésitez pas si vous avez des questions!

