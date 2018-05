Aérodynamisme Consommation/Vistesse

Bonsoir Antoine,

Si on parle de vitesse sol qui est la seule qui détermine le temps de parcours et si on ne retiens que la phase croisière

il faut choisir le niveau de vol le plus élevé pour diminuer la trainée par la densité de l'air

il faut réduire la trainée globale par recul du centrage (sélection des réservoirs quand possible) ou chargement on a une incidence du PH minimale

il y a bien entendu une incidence sur la polaire ou Cz/Cx est maximal c'est celle ci qu'il faut pratiquer ce qui en fonction de la masse donne la puissance optimale a afficher pour une vitesse ou un mach économique