Passer LAPL ou PPL ? Changer d'aéroclub en cours de formation ?

Bonjour à tous,



J'ai parcouru le forum et j'ai trouvé déjà quelques réponses à mes questions donc merci



Je voudrais apprendre à piloter et j'hésite entre me contenter du LAPL ou passer carrément le PPL. Quels sont vos conseils ? Est ce qu'on peut passer d'abord le LAPL et, dans un deuxième temps, faire des heures de vol supplémentaire + l'examen théorique et passer le PPL ou bien ça ne marche pas comme ça et il faudra tout recommencer une formation de zéro ?



Par ailleurs, j'habite actuellement à Paris mais je vais peut-être déménager dans le Sud-Ouest dans quelques mois. Est ce qu'il est possible de commencer une formation dans un club et de la poursuivre dans un autre club ensuite ? (un peu comme quand on change d'auto école en cours de formation permis)



D'avance, merci beaucoup pour vos réponses et conseils